Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Марсьяль: «Барселона» и «Ювентус» контактировали с моим агентом»

09 Февраля 2022 • 15:05 Комментировать
Севилья
...
Эльче
1.40 4.40 9.00
11.02 23:00

Нападающий Антони Марсьяль, выступающий ныне на правах аренды за испанскую «Севилью», рассказал о том, в каких клубах мог оказаться в январе. По словам француза, в его услугах были заинтересованы каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

«Барселона» говорила с моим агентом в январе, «Ювентус» пытался меня подписать и проявлял большую настойчивость – это правда. Тем не менее, моим приоритетом являлась «Севилья». Здесь у меня есть шанс быть основным игроком, играть в старте, как я и хотел», – цитирует игрока Фабрицио Романо.

Напомним, что в арендном соглашении между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» не предусмотрена сумма выкупа за Марсьяля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Севилья Антони Марсьяль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕВИЛЬЯ ЭЛЬЧЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
16:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет продлить контракт с де Шильо
15:05 · Италия. Серия А
Марсьяль: «Барселона» и «Ювентус» контактировали с моим агентом»
13:21 · Италия. Серия А
Диего Коста может стать одноклубником Алексея Миранчука
12:29 · Италия. Серия А
«Сампдория» объявила о трансфере Джовинко официально
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на полузащитника «Интера»
11:33 · Италия. Кубок
Пиоли назвал цель «Милана» в Кубке Италии
11:25 · Италия. Кубок
Моуринью - о жёлтой карточке в игре с «Интером»: «Это хорошо для биографии арбитра»
09:51 · Италия. Серия А
«Интер» рискует потерять основного защитника перед дуэлью с «Ливерпулем»
09:31 · Италия. Серия А
Инсайдер: Джовинко стал игроком «Сампдории» 1
08:35 · Италия. Кубок
Алексис Санчес хочет получать больше игровой практики в «Интере»
07:56 · Италия. Кубок
Томори готов вернуться на поле уже в матче с «Лацио»
07:12 · Италия. Серия Б
«Брешии» пришлось восстановить в должности Филиппо Индзаги
05:57 · Италия. Серия А
«Барселона» ждёт окончания контракта Брозовича, дабы подписать его как свободного агента
05:08 · Англия. Премьер-лига
«Рома» не откажется от намерений пригласить Джаку 1
02:29 · Италия. Кубок
Симоне Индзаги: «Так отвечает сильная команда»
Все новости
Рекомендуем