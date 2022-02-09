Марсьяль: «Барселона» и «Ювентус» контактировали с моим агентом»

Нападающий Антони Марсьяль, выступающий ныне на правах аренды за испанскую «Севилью», рассказал о том, в каких клубах мог оказаться в январе. По словам француза, в его услугах были заинтересованы каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

«Барселона» говорила с моим агентом в январе, «Ювентус» пытался меня подписать и проявлял большую настойчивость – это правда. Тем не менее, моим приоритетом являлась «Севилья». Здесь у меня есть шанс быть основным игроком, играть в старте, как я и хотел», – цитирует игрока Фабрицио Романо.

Напомним, что в арендном соглашении между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» не предусмотрена сумма выкупа за Марсьяля.