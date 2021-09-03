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Ла Лига

Камавинга: «С детства мечтал сыграть за «Реал»

03 Сентября 2021 • 08:17 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
12.09 22:00

В последний день трансферного окна мадридский «Реал» объявил о подписании 18-летнего полузащитника Эдуардо Камавинги из «Ренна». Переход обошелся «сливочным» в 30 миллионов евро.

В интервью местному изданию AS молодой француз поделился своими впечатлениями о возможности выступать за мадридскую команду. Он сказал, что с нетерпением ждет своего дебюта на заполненном «Сантьяго Бернабеу», который, правда, сейчас находится на стадии реконструкции. «С детства мечтал сыграть за «Реал». Покажите мне того, кто не хочет этого?», - подытожил Камавинга.

Отметим, что свой первый матч в футболке Реала полузащитник сможет провести уже 12 сентября в поединке против «Сельты» в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга
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