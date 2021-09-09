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«Реал» намерен подписать двух перспективных футболистов слухи

09 Сентября 2021 • 23:39 Комментировать
Реал Мадрид
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Сельта
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12.09 22:00

Мадридский «Реал», по всей видимости, взял курс на омоложение состава. В прошедшее трансферное окно клуб подписал 18-летнего Эдуарда Камавингу, а зимой намерен оформить переходы двух перспективных игроков.

Речь идет о 19-летнем плеймейкере «Фулхэма» Фабио Карвалью и о 20-летнем нападающем уругвайского «Пеньяроля» Агустина Мартинеса, передает испанское издание AS. При этом, источник уверяет, что в случае удачно оформленных сделок оба футболиста сначала отправятся в молодежный состав «сливочных», где будут набираться опыта.

Сумма отступных в контракте Мартинеса составляет 20 миллионов евро, а вот трансфер англичанина Карвалью может обойтись «Реалу» в 15 миллионов.

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