18-летний полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга, за которым выстроилась целая очередь из ведущих европейский клубов, кажись, выбрал мадридский «Реал».

В эфире Canal Plus сообщили, что игрок по состоянию на данную минуту проходит медосмотр, чтобы уладить все детали последующей сделки с испанским грандом. Полагается, что Камавинга в недалеком будущем должен стать заменой уже не молодеющим Луке Модричу и Тони Кроосу.

Стоит отметить, что главным кандидатом на француза долгое время считался «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает потенциальный трансфер в 55 миллионов евро. Добавим, что действующее соглашение футболиста с «Ренном» истекает следующим летом, поэтому представитель Лиги 1 намерен продать полузащитника уже сейчас.