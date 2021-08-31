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Не Мбаппе единым: Во Франции сообщили, что Камавинга проходит медосмотр для трансфера в «Реал» молния

31 Августа 2021 • 00:26 Комментировать
Реал Мадрид
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Сельта
12.09 22:00

18-летний полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга, за которым выстроилась целая очередь из ведущих европейский клубов, кажись, выбрал мадридский «Реал».

В эфире Canal Plus сообщили, что игрок по состоянию на данную минуту проходит медосмотр, чтобы уладить все детали последующей сделки с испанским грандом. Полагается, что Камавинга в недалеком будущем должен стать заменой уже не молодеющим Луке Модричу и Тони Кроосу.

Стоит отметить, что главным кандидатом на француза долгое время считался «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает потенциальный трансфер в 55 миллионов евро. Добавим, что действующее соглашение футболиста с «Ренном» истекает следующим летом, поэтому представитель Лиги 1 намерен продать полузащитника уже сейчас.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ренн Эдуардо Камавинга Трансферы футбола - лето 2021
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