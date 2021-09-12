«Реал» забил пять мячей «Сельте», вернувшись на «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский «Реал» устроил настоящий праздник для болельщиков в первом матче после ремонта «Сантьяго Бернабеу». Команда Карло Анчелотти проиграла первый тайм «Сельте», но после перерыва устроила сопернику показательную порку - 5:2. Карим Бензема оформил хет-трик и вошел в десятку лучших форвардов в истории Ла Лиги, Эдуардо Камавинга дебютировал в Мадриде и забил, проведя на поле всего шесть минут.

«Реал» набрал 10 очков и лидирует вместе с «Атлетико» и «Валенсией».