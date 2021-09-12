«Реал» забил пять мячей «Сельте», вернувшись на «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский «Реал» устроил настоящий праздник для болельщиков в первом матче после ремонта «Сантьяго Бернабеу». Команда Карло Анчелотти проиграла первый тайм «Сельте», но после перерыва устроила сопернику показательную порку - 5:2. Карим Бензема оформил хет-трик и вошел в десятку лучших форвардов в истории Ла Лиги, Эдуардо Камавинга дебютировал в Мадриде и забил, проведя на поле всего шесть минут.
«Реал» набрал 10 очков и лидирует вместе с «Атлетико» и «Валенсией».
Протокол игры
|Реал Мадрид
|5:2
|Сельта
|4' Мина Сантьяго (0:1)
|(1:1) Бензема Карим 24'
|31' Серви Франко (1:2)
|(2:2) Бензема Карим 46'
|(3:2) Винисиус Жуниор 55'
|(4:2) Камавинга Эдуардо 72'
|(5:2) Бензема Карим 88'
Куртуа Тибо • Карвахаль Даниэль • Милитао Эдер • Начо Фернандес • 32'Гутьеррес Мигель 89' ( Родриго ( 89') • Модрич Лука 79' ( Асенсио Марко ( 79') • Каземиро Карлос • Вальверде Федерико • Азар Эден 66' ( Камавинга Эдуардо ( 66') • Бензема Карим • Винисиус Жуниор 55' 89' ( Марсело Виера ( 89')
Запасные: Бланко Антонио • Васкес Лукас • Диас Мариано • Лунин Андрей • Лопес Луис • Иско Аларкон • Вальехо Хесус
Matias Dituro • Мальо Уго • Араухо Нестор • 63'Мурильо Джейсон 43' 89' ( Айду Джозеф ( 89') • Галан Хави • Тапия Ренато 46' ( Пейнадо Франсиско ( 46') • Браис Мендес 52' ( Солари Аугусто ( 52' ) • 64'Денис Суарес • Серви Франко 63' ( Нолито Агудо ( 63') • Аспас Яго • Мина Сантьяго 63' ( Galhardo Thiago ( 63')
Запасные: Фонтан Хосе • Йокушлу Окай • Васкес Кевин • Рубен Бланко • Баэса Мигель
12 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).