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Ла Лига

«Реал» забил пять мячей «Сельте», вернувшись на «Сантьяго Бернабеу»

12 Сентября 2021 • 23:54 Комментировать (2)
Реал Мадрид
5:2
Сельта
окончен

Мадридский «Реал» устроил настоящий праздник для болельщиков в первом матче после ремонта «Сантьяго Бернабеу». Команда Карло Анчелотти проиграла первый тайм «Сельте», но после перерыва устроила сопернику показательную порку - 5:2. Карим Бензема оформил хет-трик и вошел в десятку лучших форвардов в истории Ла Лиги, Эдуардо Камавинга дебютировал в Мадриде и забил, проведя на поле всего шесть минут.

«Реал» набрал 10 очков и лидирует вместе с «Атлетико» и «Валенсией».

Протокол игры  
Реал Мадрид 5:2 Сельта
    4' Мина Сантьяго (0:1)
(1:1) Бензема Карим 24'    
    31' Серви Франко (1:2)
(2:2) Бензема Карим 46'    
(3:2) Винисиус Жуниор 55'    
(4:2) Камавинга Эдуардо 72'    
(5:2) Бензема Карим 88'    
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль Милитао Эдер Начо Фернандес   32' Гутьеррес Мигель   89' (Родриго (   89') Модрич Лука   79' (Асенсио Марко (   79') Каземиро Карлос Вальверде Федерико Азар Эден   66' (Камавинга Эдуардо (   66') Бензема Карим Винисиус Жуниор   55'   89' (Марсело Виера (   89')
Запасные: Бланко Антонио Васкес Лукас Диас Мариано Лунин Андрей Лопес Луис Иско Аларкон Вальехо Хесус
Matias Dituro Мальо Уго Араухо Нестор   63' Мурильо Джейсон   43'   89' (Айду Джозеф (   89') Галан Хави Тапия Ренато   46' (Пейнадо Франсиско (   46') Браис Мендес   52' (Солари Аугусто (   52'   64') Денис Суарес Серви Франко   63' (Нолито Агудо (   63') Аспас Яго Мина Сантьяго   63' (Galhardo Thiago (   63')
Запасные: Фонтан Хосе Йокушлу Окай Васкес Кевин Рубен Бланко Баэса Мигель
12 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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Реал Мадрид Сельта
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
13 Сентября 2021 в 00:06
вкусный матч , обожаю Сельту , это очень веселая команда и в первом тайме дрюкала Реал , проводила очень красивые контр атаки , агроном у бровки делал лицо и махал руками изображая знаменитую картину сеятеля , команды и после перерыва играли без обороны , счет должен был быть очень крупным , Вини был сегодня в ударе , и Бенз шикарно отыграл , Модрич сделал шедевр , жаль не он забил , добивал Камовинга , который оставил у меня очень странное впечатление , мне показалось что скорости у него как то маловато , сделал несколько обсалютно детских ошибок . Вини наткнулся в конце и сделал пенальти , агроном воодушевленно замахал руками пожиная урожай , фигня что сажали капуту а выросла свекла , кто там знает . МАтч веселый , но !!! кто так даст играть в ЛЧ ??? нужно сказать что в группе Реалу повезло ,НО с такой обороной это просто страшно . Условный Челси или Бавария их просто разорвет .
CELTIC FROST
13 Сентября 2021 в 00:16
агроном )))
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окончен Осасуна 1:4 Валенсия
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