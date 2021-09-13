Хабиб отреагировал на хет-трик Бензема

В рамках четвертого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем домашнем стадионе принимал «Сельту». Подопечные Карло Анчелотти одержали волевую победу со счетом 5:2. Тремя голами в составе «сливочных» отметился французский форвард Карим Бензема. На хет-трик нападающего отреагировал российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов.

«Я вижу тебя», - написал Хабиб в своем инстаграм-аккаунте.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги 33-летний француз отметился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами в четырех встречах.

«Реал» набрал десять баллов и захватил лидерство в турнирной таблице.