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Ла Лига

Хабиб отреагировал на хет-трик Бензема

13 Сентября 2021 • 09:13 Комментировать (1)
Реал Мадрид
5:2
Сельта
окончен

В рамках четвертого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем домашнем стадионе принимал «Сельту». Подопечные Карло Анчелотти одержали волевую победу со счетом 5:2. Тремя голами в составе «сливочных» отметился французский форвард Карим Бензема. На хет-трик нападающего отреагировал российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов.

«Я вижу тебя», - написал Хабиб в своем инстаграм-аккаунте.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги 33-летний француз отметился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами в четырех встречах.

«Реал» набрал десять баллов и захватил лидерство в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Хабиб Нурмагомедов
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Комментарии (1)
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Don sangre
13 Сентября 2021 в 09:44
Не понял когда у нас Хабиб стал главным экспертом по футболу заделался?)))
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