Куртуа не сыграет со сборной Беларуси из-за матча «Реала»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал победу бельгийцев над сборной Чехии (3:0), и заявил, что пропустит следующий матч своей команды.

Куртуа отметил, что сборная Чехии доставила немало проблем бельгийцам, но они сумели выстоять и не уступить. Вратарь добавил, что в начале второго тайма его команда немного расслабилась, однако сумела во время взять себя в руки.

«Я не поеду с командой в Беларусь. У меня очень важная игра с «Реалом», меня ждет долгая поездка», - цитирует вратаря сайт УЕФА.

Напомним, что матч между сборными Беларуси и Бельгии состоится 9 сентября в 21:45.