​Представителей «Сельты» не будет в ложе «Реала» из-за обиды

В воскресенье вечером в рамках чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Сельту». Как сообщает Radio Estadio, представителей клуба из Виго не окажется в ложе стадиона «Сантьяго Бернабеу» во время матча. По данным источника, в «Сельте» обижены тем, как «Реал» переманил из клуба 12-леттнего Брайана Бугарина минувшим летом.

Матч между «Реалом» и «Сельтой» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию поединка в текстовом формате на портале LiveResult.

После трёх туров чемпионата Испании «Реал» имеет в своём активе семь очков, а «Сельта» - один балл.