Несмотря на то, что Даниэль Себальос не входит в планы главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, руководство мадридцев отказалось продавать игрока в минувшее межсезонье.

Впрочем, «Бетис», который пытался договориться по трансферу своего воспитанника, намерен еще раз отправить зимой запрос касательно полноценного перехода испанца, сообщает местное издание Marca. Эту информации подтвердил спортивный директор клуба Антони Кордон: «Себальос нравится болельщикам. Рано или поздно наши дороги вновь пересекутся».

К слову, портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 27 миллионов евро.