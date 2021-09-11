​У Анчелотти спросили о несостоявшемся трансфере Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в субботу пообщался с журналистами в преддверии домашнего матча против «Сельты». Среди прочего, итальянскому тренеру задали вопрос о несостоявшемся трансфере Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Поговаривали, что парижский клуб отклонил предложение из Мадрида на сумму в 220 миллионов евро.

«У меня нет никаких сожалений», - решительно сказал Анчелотти. «Ясно, что Килиан Мбаппе является великим футболистом, которому мы желаем удачи. У нас очень сильный состав», - отметил специалист.

Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона.