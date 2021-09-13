Анчелотти прокомментировал камбэк «Реала» в матче с «Сельтой»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал интервью после поединка с «Сельтой» в рамках четвертого тура Ла Лиги. «Сливочные» отпраздновали крупную победу со счетом 5:2, хотя после первого тайма уступали – 1:2.

«Наше выступление сложно назвать идеальным. Были допущены две грубые ошибки в защите, но нам очень сильно помогли болельщики. Что касается нашего нападения, то в этом компоненте у нас невероятный потенциал. Однако в защите мы тоже должны играть на высоком уровне. Необходимо добиться баланса», - приводит слова итальянского тренера AS.

В прошедшей встрече хет-триком отметился Карим Бензема. Еще по голу в составе мадридцев забили Камавинга и Винисиус.