Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 157 Комментарии
Ла Лига

Анчелотти прокомментировал камбэк «Реала» в матче с «Сельтой»

13 Сентября 2021 • 08:09 Комментировать
Реал Мадрид
5:2
Сельта
окончен

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал интервью после поединка с «Сельтой» в рамках четвертого тура Ла Лиги. «Сливочные» отпраздновали крупную победу со счетом 5:2, хотя после первого тайма уступали – 1:2.

«Наше выступление сложно назвать идеальным. Были допущены две грубые ошибки в защите, но нам очень сильно помогли болельщики. Что касается нашего нападения, то в этом компоненте у нас невероятный потенциал. Однако в защите мы тоже должны играть на высоком уровне. Необходимо добиться баланса», - приводит слова итальянского тренера AS.

В прошедшей встрече хет-триком отметился Карим Бензема. Еще по голу в составе мадридцев забили Камавинга и Винисиус.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.09  21:00 Хетафе ... Эльче 1.93 3.15 4.9
13.09  23:00 Гранада ... Бетис 3.05 3.15 2.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Сентября
10:53 · Испания. Ла Лига
Куман: «Благодаря мне у «Барселоны» есть будущее» 1
09:13 · Испания. Ла Лига
Хабиб отреагировал на хет-трик Бензема 1
08:17 · Испания. Ла Лига
Бензема назвал минус в игре «Реала»
08:09 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал камбэк «Реала» в матче с «Сельтой»
00:12 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Винисиус - феномен» 3
12 Сентября
23:37 · Испания. Ла Лига
Камавинга забил за «Реал» спустя шесть минут после дебюта
23:00 · Испания. Ла Лига
Бензема ворвался в топ-10 форвардов в истории Ла Лиги
22:53 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Тебас одержим «Барселоной»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Сельта» - 5:2 (закончен) 1
19:49 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Никогда не видел, чтобы было столько остановок в одном поединке»
19:11 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» разгромила «Осасуну» и возглавила Ла Лигу, Черышев получил травму 1
18:13 · Испания. Ла Лига
Черышев травмировал колено в матче против «Осасуны»
17:02 · Испания. Ла Лига
Гризманн снова сыграл за «Атлетико», его новая команда едва не потеряла очки в Барселоне 2
16:45 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» - «Валенсия» - 1:4 (закончен)
14:51 · Испания. Ла Лига
​Брайтвайт не сыграет до конца года 2
Все новости
Рекомендуем