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Ла Лига

Начо и Менди приступили к тренировкам на поле

02 Сентября 2021 • 17:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
12.09 22:00

Защитники «Реала» Начо Фернандес и Ферлан Менди приступили к тренировкам на поле, передаёт пресс-служба «сливочных». 

Сообщается, что испанец сможет помочь команде в ближайшем туре Ла Лиги, в котором «Реал» дома сыграет с «Сельтой». Менди в этом матче принять участие не сможет, однако его возвращение планируется в ближайшее время. Также эту игру пропустят Тони Кроос, Лука Модрич и Дани Себальос, которые пока тренируются по индивидуальной программе.

Напомним, что после трёх стартовых туров Ла Лиги «Реал» занимает первое место, имея в своём активе семь очков. В прошлом туре команда Анчелотти минимально обыграла «Бетис». Единственный гол в той встрече забил Дани Карвахаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес Ферлан Менди
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