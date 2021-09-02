Начо и Менди приступили к тренировкам на поле

Защитники «Реала» Начо Фернандес и Ферлан Менди приступили к тренировкам на поле, передаёт пресс-служба «сливочных».

Сообщается, что испанец сможет помочь команде в ближайшем туре Ла Лиги, в котором «Реал» дома сыграет с «Сельтой». Менди в этом матче принять участие не сможет, однако его возвращение планируется в ближайшее время. Также эту игру пропустят Тони Кроос, Лука Модрич и Дани Себальос, которые пока тренируются по индивидуальной программе.

Напомним, что после трёх стартовых туров Ла Лиги «Реал» занимает первое место, имея в своём активе семь очков. В прошлом туре команда Анчелотти минимально обыграла «Бетис». Единственный гол в той встрече забил Дани Карвахаль.