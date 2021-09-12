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Ла Лига

Бензема ворвался в топ-10 форвардов в истории Ла Лиги

12 Сентября 2021 • 23:00 Комментировать
Реал Мадрид
5:2
Сельта
окончен

В эти минуты мадридский «Реал» проводит матч четвёртого тура Ла Лиги против «Сельты». «Королевский» клуб вернулся на отреконструированный «Сантьяго Бернабеу», и первый гол «бланкос» на домашней арене забил Карим Бензема, сравняв счет на 24-й минуте. Для француза это 195-й гол в чемпионатах Испании, а это значит, что он вместе с экс-игроком «Валенсии» Эдмундо Суаресом делит 10-е место в гонке бомбардиров Ла Лиги. Правда, победить в ней 33-летнему Бензема не удастся. Лидирует Лионель Месси с показателем в 474 гола.

Отметим, что первый тайм мадридцы проиграли, пропустив на четвертой минуте и спустя семь минут после гола Карима Бензема - 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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