Бензема ворвался в топ-10 форвардов в истории Ла Лиги

В эти минуты мадридский «Реал» проводит матч четвёртого тура Ла Лиги против «Сельты». «Королевский» клуб вернулся на отреконструированный «Сантьяго Бернабеу», и первый гол «бланкос» на домашней арене забил Карим Бензема, сравняв счет на 24-й минуте. Для француза это 195-й гол в чемпионатах Испании, а это значит, что он вместе с экс-игроком «Валенсии» Эдмундо Суаресом делит 10-е место в гонке бомбардиров Ла Лиги. Правда, победить в ней 33-летнему Бензема не удастся. Лидирует Лионель Месси с показателем в 474 гола.

Отметим, что первый тайм мадридцы проиграли, пропустив на четвертой минуте и спустя семь минут после гола Карима Бензема - 1:2.