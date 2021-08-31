Полузащитник Эдуардо Камавинга стал игроком «Реала», передаёт пресс-служба мадридского клуба. Экс-игрок «Ренна» подписал контракт до 2027 года. Портал Transfermarkt сообщает, что трансфер полузащитника футболиста обошёлся «сливочным» в 31 миллион евро.

Напомним, что Камавинга является воспитанником «Ренна». В основном составе клуба он дебютировал в 2019 году. За это время он сыграл 88 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пять раз ассистировал партнёрам. Также на его счету три матча в футболке сборной Франции и один гол.

Ранее сообщалось, что «Реал» вышел из переговоров по нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.