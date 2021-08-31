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Камавинга - игрок «Реала» официально

31 Августа 2021 • 19:45 Комментировать (5)
Реал Мадрид
...
Сельта
12.09 22:00

Полузащитник Эдуардо Камавинга стал игроком «Реала», передаёт пресс-служба мадридского клуба. Экс-игрок «Ренна» подписал контракт до 2027 года. Портал Transfermarkt сообщает, что трансфер полузащитника футболиста обошёлся «сливочным» в 31 миллион евро.

Напомним, что Камавинга является воспитанником «Ренна». В основном составе клуба он дебютировал в 2019 году. За это время он сыграл 88 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пять раз ассистировал партнёрам. Также на его счету три матча в футболке сборной Франции и один гол.

Ранее сообщалось, что «Реал» вышел из переговоров по нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ренн Эдуард Камавинга Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
31 Августа 2021 в 21:04
Радует что молодой и перспективный , но !!! кто его сможет развивать ?? агроном Анчелоти ?? я как то сомневаюсь , ни он ни его ученик этого уже давно не делали , а ЗЗ так вообще это не мог . Коуч нужен креативный . Анчи может работать лишь с готовым материалом , так что как бы не загубили пацанчика .
Andi
31 Августа 2021 в 20:35
Хорошее приобретение и есть у кого перенять опыт у МОДРИЧА и КРОССА.
Misha_diablo_football
31 Августа 2021 в 20:27
31 ляма за 6 лет так скромно за перспективного пацана...
Castilla
31 Августа 2021 в 20:40
Ахаха,31 миллион это цена контракта игрока, оплаченная клубу за переход в другой клуб. 6 лет это срок контракта с игроком.Нет никакой связи между сроком контракта игрока и суммой трансфера. Было очевидно по твоим высказываниям,что валенок,а теперь вообще все ясно
Vladik1993-25
31 Августа 2021 в 19:55
это хорошо,следующем летом мбапе приходит бесплатно а холанд за 150 миллионов!!!)))))
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