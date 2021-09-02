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«Реал» хочет подписать Холанна и Мбаппе слухи

02 Сентября 2021 • 18:45 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия Д
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11.09 16:30

«Реал» готовит сразу два громких перехода в следующее летнее трансферное окно, передаёт Marca. Сообщается, что «сливочные» хотят подписать нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холлана и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Француз до сих пор не подписал новый контракт с «ПСЖ», а действующее соглашение истекает в следующем году. Сам игрок уже выразил желание перейти в мадридский клуб. У нападающего «Боруссии» в следующем году вступит в силу право выкупа за 75 миллионов евро. По данным источника, «Реал» намерен активировать эту опцию.

Ранее также сообщалось, что «сливочные» хотят подписать полузащитника «МЮ» Поля Погба через год на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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