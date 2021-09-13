Бензема: «Винисиус - феномен»

Форвард «Реала» Карим Бензема стал героем матча четвёртого тура Ла Лиги против «Сельты» (5:2). Француз оформил хет-трик и помог своей команде победно открыть реконструированный «Сантьяго Бернабеу». Также он вошел в топ-10 бомбардиров Ла Лиги. Тем не менее, после финального свистка Бензема говорил о своих партнерах на поле.

- Винисиус - феномен, мне действительно очень нравится играть рядом с ним. Он показал, что всегда может играть за «Реал». Я очень счастлив. Модрич - один из лучших в мире на своей позиции и приносит нам много пользы, - приводит слова француза сайт стадиона мадридского «Реала».