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Бензема: «Винисиус - феномен»

13 Сентября 2021 • 00:12 Комментировать (3)
Реал Мадрид
5:2
Сельта
окончен

Форвард «Реала» Карим Бензема стал героем матча четвёртого тура Ла Лиги  против «Сельты» (5:2). Француз оформил хет-трик и помог своей команде победно открыть реконструированный «Сантьяго Бернабеу». Также он вошел в топ-10 бомбардиров Ла Лиги. Тем не менее, после финального свистка Бензема говорил о своих партнерах на поле.

- Винисиус - феномен, мне действительно очень нравится играть рядом с ним. Он показал, что всегда может играть за «Реал». Я очень счастлив. Модрич - один из лучших в мире на своей позиции и приносит нам много пользы, - приводит слова француза сайт стадиона мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Винисиус
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Комментарии (3)
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