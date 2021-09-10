«Реал» подарил строителям билеты на первый матч на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» завершил реконструкцию «Сантьяго Бернабеу», которая продолжалась чуть больше года, и в воскресенье на своем домашнем стадионе примет «Сельту». Руководство клуба отблагодарило строителей бесплатными билетами на этот матч.

- Мы продолжаем работу, и «Сантьяго Бернабеу» получился очень хорошим, - заявил представитель бригады маляров в интервью Gol TV. - Мы собираемся пойти на матч, потому что получили приглашения. Это приятный сюрприз. Например, [президент мадридского «Атлетико» Энрико] Черезо не пошел на такой шаг, когда мы работали на «Ванда Метрополитано». Там вообще не было ничего подобного.

Отметим, что билеты на домашние матчи «Реала» в чемпионате Испании можно купить от 55 до 745 евро.