Стали известны причины срыва трансфера Мбаппе – оказывается, переговоры прекратились с инициативы «ПСЖ»

Буквально несколько часов назад стало известно, что мадридский «Реал» и «ПСЖ» прекратили переговоры по трансферу Килиана Мбаппе. Сообщалось, что инициатором такого исхода стал испанский клуб, но французские СМИ говорят об обратном.

Авторитетное издание L’Equipe поделилось информацией, что руководство французской команды осталось недовольно поведением представителей «Реала». «ПСЖ» как и раньше требовал за Мбаппе 200 миллионов евро, но мадридцы давали лишь устное согласие на такую сумму.

Французам же надоело ждать официального улучшенного предложения, поэтому они отказались от дальнейших переговоров. Теперь «ПСЖ» будет пытаться убедить Мбаппе подписать новый контракт, чтобы не отпускать его бесплатно следующим летом.