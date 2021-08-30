Сегодня весь день различные авторитетные СМИ сообщали, что мадридский «Реал» и «ПСЖ» проведут последние переговоры по поводу трансфера Киллиана Мбаппе. Согласно слухам, испанцы должны были предпринять заключительную попытку приобрести француза уже этим летом.

Но, Sky Sports со ссылкой на близкие к мадридскому клубу источники уверяет, что «сливочные» так и не смогли удовлетворить требования парижан и буквально полчаса назад представители команды покинули столицу Франции. Как следствие, «Реал» с огромной долей вероятности не подпишет Мбаппе до закрытия трансферного окна.

Полагается, что «ПСЖ» так не удосужился снизить цену на нападающего несмотря на желание самого Мбаппе перебраться в стан испанского гранда. Теперь «Реал» планирует зимой договориться с игроком касательно перехода на правах свободного агента уже следующим летом.