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«Реал» вышел из переговоров по Мбаппе молния

30 Августа 2021 • 20:44 Комментировать (6)
ПСЖ
...
Клермон
11.09 18:00

Сегодня весь день различные авторитетные СМИ сообщали, что мадридский «Реал» и «ПСЖ» проведут последние переговоры по поводу трансфера Киллиана Мбаппе. Согласно слухам, испанцы должны были предпринять заключительную попытку приобрести француза уже этим летом.

Но, Sky Sports со ссылкой на близкие к мадридскому клубу источники уверяет, что «сливочные» так и не смогли удовлетворить требования парижан и буквально полчаса назад представители команды покинули столицу Франции. Как следствие, «Реал» с огромной долей вероятности не подпишет Мбаппе до закрытия трансферного окна. 

Полагается, что «ПСЖ» так не удосужился снизить цену на нападающего несмотря на желание самого Мбаппе перебраться в стан испанского гранда. Теперь «Реал» планирует зимой договориться с игроком касательно перехода на правах свободного агента уже следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Nashterator
30 Августа 2021 в 21:21
Кажется следующим летом, Перес устроит большую группу трансферов.
Smennii
30 Августа 2021 в 21:10
Черепаха Реалу нужен конечно, но точно не за такие деньги.
779
30 Августа 2021 в 21:06
Странно, что так тяжело рождается вопрос перехода. Мне кажется, Мбаппе жизненно необходим Реалу.
ARTUR
30 Августа 2021 в 21:12
как и ПСЖ , он там основная движущая сила , Месси пока что инородное тело . Я надеюсь что Мбаппе таки не разорит Реал , слишком много бобла за него хотят .
Beorn_n
30 Августа 2021 в 21:05
Реалу же и лучше, заберут бесплатно после сезона.
Vladik1993-25
30 Августа 2021 в 21:10
я тоже так думаю,не хотели 170-180 млн,следующим летом придет бесплатно!!!
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