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​Азар: «Реал» потратил на мой трансфер много денег, хочу что-то вернуть клубу»

01 Сентября 2021 • 20:16 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Сельта
12.09 22:00

Форвард «Реала» Эден Азар настроен, наконец, показывать свой лучший футбол в наступившем сезоне. Как известно, после перехода в мадридский клуб из «Челси», состоявшегося летом 2019 года, бельгиец то и дело оказывался в лазарете с травмами.

«Я подписал контракт с «Реалом» на пять сезонов. Первые два не были хорошими, мне мешали травмы, но у меня есть ещё три, чтобы доказать свою состоятельность.

«Реал» потратил на мой трансфер много денег. Хочу что-то вернуть клубу», - высказался Азар для HLN.

Ближайший матч «Реал» проведёт 12 сентября. Соперником команды Карло Анчелотти будет «Сельта».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
01 Сентября 2021 в 20:56
у него есть ещё год потом придет черепашка и гамбургероед окончательно лишится хоть какого-то место в основе...
Oleg-Chelsea
01 Сентября 2021 в 20:48
Хорошее помечание "что-то", то есть речь обо всем уже не идет)))
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