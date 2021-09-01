​Азар: «Реал» потратил на мой трансфер много денег, хочу что-то вернуть клубу»

Форвард «Реала» Эден Азар настроен, наконец, показывать свой лучший футбол в наступившем сезоне. Как известно, после перехода в мадридский клуб из «Челси», состоявшегося летом 2019 года, бельгиец то и дело оказывался в лазарете с травмами.

«Я подписал контракт с «Реалом» на пять сезонов. Первые два не были хорошими, мне мешали травмы, но у меня есть ещё три, чтобы доказать свою состоятельность.

«Реал» потратил на мой трансфер много денег. Хочу что-то вернуть клубу», - высказался Азар для HLN.

Ближайший матч «Реал» проведёт 12 сентября. Соперником команды Карло Анчелотти будет «Сельта».