Президент «Атлетико» поддерживает трансфер Мбаппе в «Реал»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо публично заявил о своём желании увидеть форварда «ПСЖ» в составе «королевского клуба».

«Мне бы хотелось, чтобы Килиан Мбаппе стал игроком «Реала». Такой трансфер положительно сказался бы на привлекательности всего испанского футбола», - цитирует первое лицо «матрасников» Sport.

Отметим, что «Реал» был действительно близок к приобретению 22-летнего французского финишера «Пари Сен-Жермена» уже летом этого года. Но предложенных 180 миллионов евро мадридцам не хватило, чтобы склонить вице-чемпионов Лиги 1 к продаже Мбаппе.

Вероятно, нападающий «ПСЖ» переберётся в состав «бланкос» уже следующим летом, когда у него истечёт срок действия договора с текущим работодателем.