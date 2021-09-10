Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 162 Комментарии
Ла Лига

Президент «Атлетико» поддерживает трансфер Мбаппе в «Реал»

10 Сентября 2021 • 19:43 Комментировать
Эспаньол
...
Атлетико М
4.15 3.35 1.95
12.09 15:00

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо публично заявил о своём желании увидеть форварда «ПСЖ» в составе «королевского клуба».

«Мне бы хотелось, чтобы Килиан Мбаппе стал игроком «Реала». Такой трансфер положительно сказался бы на привлекательности всего испанского футбола», - цитирует первое лицо «матрасников» Sport.

Отметим, что «Реал» был действительно близок к приобретению 22-летнего французского финишера «Пари Сен-Жермена» уже летом этого года. Но предложенных 180 миллионов евро мадридцам не хватило, чтобы склонить вице-чемпионов Лиги 1 к продаже Мбаппе.

Вероятно, нападающий «ПСЖ» переберётся в состав «бланкос» уже следующим летом, когда у него истечёт срок действия договора с текущим работодателем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид ПСЖ Энрике Сересо Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.09  19:30 Леванте ... Райо Вальекано
11.09  22:00 Атлетик Б ... Мальорка
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Сентября
19:43 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико» поддерживает трансфер Мбаппе в «Реал»
18:57 · Германия. Бундеслига
Ольмо: «Я сосредоточен на выступлениях за «РБ Лейпциг»
12:52 · Испания. Ла Лига
Экс-защитник «Барселоны» стал игроком «Ионикоса» официально
11:16 · Италия. Серия А
«Интер» не отпустил Брозовича в «Барселону»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет видеть Модрича в «Манчестер Сити» 1 слухи
10:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать восходящую звезду «Барселоны»
10:05 · Испания. Ла Лига
Назван игрок, занявший шкафчик Месси в раздевалке «Барселоны»
09:34 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико»: «Сауль хотел уйти»
09:28 · Испания. Ла Лига
Агуэро: «Уход Месси не повлиял на моё желание играть за «Барселону» 1
01:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» составит «Ливерпулю» конкуренцию в борьбе за Солера слухи
09 Сентября
23:39 · Испания. Ла Лига
«Реал» намерен подписать двух перспективных футболистов слухи
22:09 · Испания. Ла Лига
Куман: «Люк де Йонг в центре действует лучше, чем Неймар» 1
17:42 · Испания. Ла Лига
​Лапорта: «Куман имеет полноту власти в спортивной сфере» 1
16:49 · Испания. Ла Лига
​Лапорта высказался о будущем Дембеле 2
14:02 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» в ближайшее время может получить от ​«Барселоны» ещё 20 млн евро за Коутиньо
Все новости
Рекомендуем