Гризманн: «Сейчас я очень счастлив, моя улыбка до ушей»

Форвард Антуан Гризманн обратился к болельщикам после презентации в «Атлетико».

- Считаю, что у меня всегда были близкие отношения с болельщиками, и я хочу их вернуть. Я приложу максимум усилий для успеха команды и для болельщиков на трибунах и у экранов телевизоров. Надеюсь, что вместе мы снова переживем чудесные вечера, это моя главная цель, - заявил Гризманн репортерам.

- Всё это благодаря Диего Симеоне, он оказал громадное влияние на мою карьеру. В этом клубе я пережил лучшие моменты жизни на профессиональном и личном уровнях. Симеоне всегда оказывал максимальную поддержку мне и семье. Большая честь играть под его руководством. Сейчас я очень счастлив, моя улыбка до ушей, - добавил француз.