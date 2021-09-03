Захарян рассказал, что общается с Гризманном

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал в интервью Youtube-каналу «Красава» об общении с нападающим «Атлетико» и сборной Франции Антуаном Гризманном.

Игрок рассказал, что однажды получил сообщения от француза и вначале этому не поверил. Позже ответил ему вместе с вратарём «Динамо» Антоном Шуниным, так как плохо знал английский на тот момент.

Позже оказалось, что Гризманн купил карточку футболиста в онлайн-игре Sorare, и новичок «Атлетико» решил написать молодому игроку. Захарян отметил, что сохранил переписку с французом и до сих пор может получить сообщение от него.

Напомним, что на счету Захаряна в этом сезоне шесть матчей в РПЛ, в которых он забил один гол и трижды ассистировал партнерам. Также футболист дебютировал в составе сборной России.