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Премьер-лига

Захарян рассказал, что общается с Гризманном

03 Сентября 2021 • 16:33 Комментировать
Эспаньол
...
Атлетико М
12.09 15:00

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал в интервью Youtube-каналу «Красава» об общении с нападающим «Атлетико» и сборной Франции Антуаном Гризманном.

Игрок рассказал, что однажды получил сообщения от француза и вначале этому не поверил. Позже ответил ему вместе с вратарём «Динамо» Антоном Шуниным, так как плохо знал английский на тот момент.

Позже оказалось, что Гризманн купил карточку футболиста в онлайн-игре Sorare, и новичок «Атлетико» решил написать молодому игроку. Захарян отметил, что сохранил переписку с французом и до сих пор может получить сообщение от него.

Напомним, что на счету Захаряна в этом сезоне шесть матчей в РПЛ, в которых он забил один гол и трижды ассистировал партнерам. Также футболист дебютировал в составе сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антуан Гризманн Арсен Захарян
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