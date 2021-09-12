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Ла Лига

Гризманн снова сыграл за «Атлетико», его новая команда едва не потеряла очки в Барселоне

12 Сентября 2021 • 17:02 Комментировать (2)
Эспаньол
1:2
Атлетико М
окончен

В четвёртом туре Ла Лиги «Эспаньол» принимал «Атлетико», в линии атаки которого вышли Луис Суарес и Антуан Гризманн. Откровенно «низовые» каталонцы забили свой первый гол в сезоне на 40-й минуте, после подачи углового отличился Рауль де Томас. Фавориты ушли от поражения в концовке, когда Янник Феррейра-Карраско сумел протолкнуть мяч в сетку в окружении соперников. Арбитр добавил 10 минут к основному времени, и в их концовке Тома Лемар вырвал победу для чемпионов - 2:1.

«Атлетико» с 10 очками лидирует, у «Эспаньола» два балла.

Протокол игры  
Эспаньол 1:2 Атлетико М
(1:0) Рауль де Томас 40'    
    79' Карраско Янник (1:1)
    90' Лемар Тома (1:2)
Лопес Диего Хиль Оскар II Калеро Фернандо Кабрера Леандро Педроса Адриа Дардер Серхи Ману Морланес   58' (Баре Кейди (   58') Видаль Алеш   75' (Рибаудо Нико (   75') Мелендо Оскар   58' (Морон Лоренцо (   58') Эмбарба Адриан Рауль де Томас   83' (Димата Ландри (   83')
Запасные: Гарсия Альваро Лэй У Дидак Вилья Мерида Фран Льямбрич Мигель Гарсия Жоан Вадильо Альваро
Облак Ян Савич Стефан Фелипе Аугусто IV Эрмосо Марио   31'   46' (Кондогбия Жоффрей (   46'   82') Триппьер Киран   46' (Лоди Ренан (   46') Льоренте Маркос Коке Хорхе Корреа Анхель   46' (Лемар Тома (   46') Карраско Янник   90' Суарес Луис   71' (Кунья Матеус (   71') Гризманн Антуан   58' (Фелиш Жоау (   58')
Запасные: Де Пауль Родриго Врсалько Шиме Лекомт Бенжамен Эррера Эктор Хименес Хосе
12 сентября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
12 Сентября 2021 в 19:48
Гризманн сам не свой после возвращения...
ARTUR
12 Сентября 2021 в 17:07
Обожаю Атлетико , они бьются до последних секунд )) с победой ))
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окончен Эспаньол 1:2 Атлетико М
окончен Осасуна 1:4 Валенсия
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