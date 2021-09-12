Гризманн снова сыграл за «Атлетико», его новая команда едва не потеряла очки в Барселоне

В четвёртом туре Ла Лиги «Эспаньол» принимал «Атлетико», в линии атаки которого вышли Луис Суарес и Антуан Гризманн. Откровенно «низовые» каталонцы забили свой первый гол в сезоне на 40-й минуте, после подачи углового отличился Рауль де Томас. Фавориты ушли от поражения в концовке, когда Янник Феррейра-Карраско сумел протолкнуть мяч в сетку в окружении соперников. Арбитр добавил 10 минут к основному времени, и в их концовке Тома Лемар вырвал победу для чемпионов - 2:1.
«Атлетико» с 10 очками лидирует, у «Эспаньола» два балла.
Протокол игры
|Эспаньол
|1:2
|Атлетико М
|(1:0) Рауль де Томас 40'
|79' Карраско Янник (1:1)
|90' Лемар Тома (1:2)
Лопес Диего • Хиль Оскар II • Калеро Фернандо • Кабрера Леандро • Педроса Адриа • Дардер Серхи • Ману Морланес 58' ( Баре Кейди ( 58') • Видаль Алеш 75' ( Рибаудо Нико ( 75') • Мелендо Оскар 58' ( Морон Лоренцо ( 58') • Эмбарба Адриан • Рауль де Томас 83' ( Димата Ландри ( 83')
Запасные: Гарсия Альваро • Лэй У • Дидак Вилья • Мерида Фран • Льямбрич Мигель • Гарсия Жоан • Вадильо Альваро
Облак Ян • Савич Стефан • Фелипе Аугусто IV • Эрмосо Марио 31' 46' ( Кондогбия Жоффрей ( 46' ) • 82'Триппьер Киран 46' ( Лоди Ренан ( 46') • Льоренте Маркос • Коке Хорхе • Корреа Анхель 46' ( Лемар Тома ( 46') • Карраско Янник • 90'Суарес Луис 71' ( Кунья Матеус ( 71') • Гризманн Антуан 58' ( Фелиш Жоау ( 58')
Запасные: Де Пауль Родриго • Врсалько Шиме • Лекомт Бенжамен • Эррера Эктор • Хименес Хосе
12 сентября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).