Гризманн снова сыграл за «Атлетико», его новая команда едва не потеряла очки в Барселоне

В четвёртом туре Ла Лиги «Эспаньол» принимал «Атлетико», в линии атаки которого вышли Луис Суарес и Антуан Гризманн. Откровенно «низовые» каталонцы забили свой первый гол в сезоне на 40-й минуте, после подачи углового отличился Рауль де Томас. Фавориты ушли от поражения в концовке, когда Янник Феррейра-Карраско сумел протолкнуть мяч в сетку в окружении соперников. Арбитр добавил 10 минут к основному времени, и в их концовке Тома Лемар вырвал победу для чемпионов - 2:1.

«Атлетико» с 10 очками лидирует, у «Эспаньола» два балла.