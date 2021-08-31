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«Атлетико» снова отпустил Ариаса в аренду официально

31 Августа 2021 • 08:44 Комментировать
Эспаньол
...
Атлетико М
12.09 15:00

Защитник Сантьяго Ариас в текущем сезоне будет выступать на условиях аренды за «Гранаду».

Андалузский клуб объявил о начале сотрудничества с 29-летним колумбийским легионером «кальчонерос». «Гранада» подписала Ариаса на условиях аренды сроком на один сезон, о чём оповестила своих болельщиков на официальном сайте.

Примечательно, что в прошлом сезоне Сантьяго Ариас выступал за пределами Испании – в леверкузенском «Байере». Южноамериканский защитник провёл за «фармацевтов» всего одну игру, а затем слёг надолго в лазарет с переломом голени.

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