Защитник Сантьяго Ариас в текущем сезоне будет выступать на условиях аренды за «Гранаду».

Андалузский клуб объявил о начале сотрудничества с 29-летним колумбийским легионером «кальчонерос». «Гранада» подписала Ариаса на условиях аренды сроком на один сезон, о чём оповестила своих болельщиков на официальном сайте.

Примечательно, что в прошлом сезоне Сантьяго Ариас выступал за пределами Испании – в леверкузенском «Байере». Южноамериканский защитник провёл за «фармацевтов» всего одну игру, а затем слёг надолго в лазарет с переломом голени.