Ранее испанские СМИ писали о том, что мадридский «Атлетико» может решиться на продажу своего основного голкипера Яна Облака. Причина этому – новые правила регистрации игроков в Ла Лиге.

Сообщается, что после подписания Антуана Гризманна «матрасники» практически достигли лимит трат, из-за чего вынуждены разгрузить свою финансовую ведомость. В таком случае, клуб может произвести рокировку на позиции вратаря. Главным кандидатом в шорт-листе испанцев является аргентинец Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы», передает издание La Razon.

Добавим, что Мартинес на высоком уровне провел предыдущий сезон, сумев вместе со своей сборной выиграть Копа Америка. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 29-летнего футболиста в 35 миллионов евро.