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Премьер-лига

«Эвертон» пытался перехватить Матеуса Кунью у «Атлетико» слухи

08 Сентября 2021 • 12:36 Комментировать
Эспаньол
...
Атлетико М
3.90 3.40 2.00
12.09 15:00

Мадридский «Атлетико» долгое время не мог найти нового нападающего для команды и только за несколько дней до закрытия трансферного окна сумел арендовать форварда «Герты» Матеуса Кунью.

Как оказывается, этот переход мог и не состояться. В последний момент в борьбу за игрока включился «Эвертон», пытавшийся оформить полноценный трансфер за 30 миллионов евро. Такой информацией поделился инсайдер Фабрицио Романо во время своего подкаста на стриминговой платформе Twitch.

Сообщается, что на возможную сделку повлиял сам 22-летний бразилец, который предпочел присоединиться к «матрасникам».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Эвертон Матеус Кунья Трансферы футбола - лето 2021
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