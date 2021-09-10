Президент «Атлетико»: «Сауль хотел уйти»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо рассказал детали перехода полузащитника Сауля Ньигеса в «Челси». Испанец перешёл в лондонский клуб на правах аренды в последний день трансферного окна.

«Сауль хотел уйти. Он выразил желание продолжить карьеру в «Челси», и мы решили этому не препятствовать. Это был очень сложный трансфер, так как мы оформили сделку в 23:57. В свою очередь, мы успели подписать Гризманна», - цитирует Сересо журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Сауль является воспитанником «Атлетико». В составе мадридского клуба он сыграл 340 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 20 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании и дважды побеждал в Лиге Европы.