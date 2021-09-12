Симеоне: «Никогда не видел, чтобы было столько остановок в одном поединке»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после победы над «Эспаньолом», добытой на 90+9-й минуте.

- Матч длился очень долго, но я также никогда ранее не видел, чтобы было столько остановок в одном поединке. Нужно проанализировать то, что случилось в матче, - заявил Симеоне после игры.

- Думаю, что Гризманн хорошо отработал в первом тайме, который был тяжелым для нас. «Эспаньол» нас переиграл в первом тайме. Затем мы изменили всё, найдя альтернативы. Команда фантастически сработала во второй части. Мы адаптировались к игре и перешли на схему 4-3-3, потому что 5-4-1 не сработала, - заключил тренер.