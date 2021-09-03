Гризманн – о переходе в «Атлетико»: Жду возвращения домой

«Атлетико» всё же успел оформить сделку по трансферу нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны» за несколько минут до дедлайна.

В «Твиттере» мадридцы сообщили, что француз теперь будет выступать в команде под восьмым номером. В комментариях на опубликованный пост отреагировал и сам футболист, написав: «Жду своего возвращения домой».

Напомним, что Гризманн защищал цвета «Атлетико» в период с 2014 по 2019 год. За это время форварду удалось отметиться 94 голами в футболке «матрасников». Однако, болельщики до сих пор не могут простить игроку уход в «Барселону», угрожая ему в социальных сетях.