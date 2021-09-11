Симеоне: «Гризманн хотел вернуться»

Энтренадор «Атлетико» отрапортовал, что французский форвард Антуан Гризманн давно хотел вернуться в Мадрид.

«Жду улучшений в новом сезоне. Мы плохо выглядели в Кубке Короля в прошлом году. Неплохо смотрелись в Лиге чемпионов, но можем лучше. Мы стремимся улучшить свои показатели.

Гризманн сильно хотел вернуться. Он преисполнен оптимизма после камбэка. Полагаю, фанаты будут требовать от него того же, что и всегда он нашей команды. Это нормальная ситуация», - цитирует Диего Симеоне ESPN.

Ранее поступили известия, на каких условиях «матрасники» смогут выкупить Гризманна у «Барселоны».