​Камавинга: «Я перешёл в «Реал» не ради денег»

В среду «Реал» представляет новичка команды – 18-летнего полузащитника Эдуардо Камавинга, перебравшегося в мадридский клуб из французского «Ренна». На пресс-конференции футболист поговорил о причинах, которые заставили его пойти на этот трансфер.

«Главным фактором стали не деньги. Я перешёл сюда не ради денег, а чтобы иметь удовольствие осуществить свою мечту и сыграть за «Реал», - высказался Камавинга в ходе общения с представителями СМИ.

По данным авторитетного портала transfermarkt, «Реал» заплатил «Ренну» за трансфер Эдуардо Камавинга 31 миллион евро.