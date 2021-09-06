Три игрока покинут «Реал» бесплатно по итогам сезона

Мадридский «Реал» не намерен продлевать контракты Гарета Бэйла, Марсело и Иско. Все трое футболистов, скорее всего, по завершению сезона покинут клуб на правах свободных агентов.

Испанское издание Marca сообщает, что руководство «сливочных» не видит больше смысла удерживать этих игроков, ведь их вклад в командные достижения не соответствует их финансовым запросам по новым соглашениям. Также следующим летом срок действия договора истекает у Луки Модрича, но хорвату намерены предложить продление сотрудничества.

Напомним, что в течение последних нескольких трансферных окон «Реал» активно пытался продать Бэйла и Иско, но конкретных предложений так и не получил. Отметим, что нынешний наставник Карло Анчелотти пока доверяет обоим исполнителям место в стартовом составе на старте сезона.