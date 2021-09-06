Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 162 Комментарии
Ла Лига

Три игрока покинут «Реал» бесплатно по итогам сезона

06 Сентября 2021 • 21:17 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
1.45 4.70 6.70
12.09 22:00

Мадридский «Реал» не намерен продлевать контракты Гарета Бэйла, Марсело и Иско. Все трое футболистов, скорее всего, по завершению сезона покинут клуб на правах свободных агентов.

Испанское издание Marca сообщает, что руководство «сливочных» не видит больше смысла удерживать этих игроков, ведь их вклад в командные достижения не соответствует их финансовым запросам по новым соглашениям. Также следующим летом срок действия договора истекает у Луки Модрича, но хорвату намерены предложить продление сотрудничества.

Напомним, что в течение последних нескольких трансферных окон «Реал» активно пытался продать Бэйла и Иско, но конкретных предложений так и не получил. Отметим, что нынешний наставник Карло Анчелотти пока доверяет обоим исполнителям место в стартовом составе на старте сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Гарет Бэйл Иско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересован в подписании Асенсио
21:17 · Испания. Ла Лига
Три игрока покинут «Реал» бесплатно по итогам сезона
20:48 · Испания. Ла Лига
Агуэро – о первом матче Месси в «ПСЖ»: «Он казался немного потерянным» 1
16:55 · Испания. Ла Лига
​«Реал» похвастался самым посещаемым клубным сайтом
15:57 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» может подписать Гризманна бесплатно при одном условии 1 слухи
15:28 · Англия. Премьер-лига
​Агуэро рассказал о разном подходе к тренировкам в «Манчестер Сити» и «Барселоне»
14:49 · Испания. Ла Лига
​Босс «ПСЖ» перевёл отцу Неймара 20 млн евро, чтобы игрок не вернулся в «Барселону» 1 слухи
13:41 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» представил третий комплект формы фото
12:59 · Испания. Ла Лига
Люк де Йонг: «В «Барселоне» много нападающих, но я высокий и хорошо играю головой»
12:20 · Англия. Премьер-лига
Погба хочет перейти в «Реал» 2 слухи
11:13 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» может вернуть арендованного Рейньера в «Реал» раньше срока
10:40 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» Дест травмировался в матче за сборную США
09:54 · Германия. Бундеслига
СМИ раскрыли детали возможного трансфера Холанна в «Реал»
09:46 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько «Реал» готов платить Мбаппе 1
09:14 · Испания. Ла Лига
Лапорта хочет, чтобы Юмтити и Пуч играли больше
Все новости
Рекомендуем
 