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«Боруссия» может вернуть арендованного Рейньера в «Реал» раньше срока

06 Сентября 2021 • 11:13 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия Д
3.25 3.90 2.05
11.09 16:30

Полузащитник «Реала» Рейньер, который сейчас выступает за «Боруссию» Дортмунд на правах аренды, может вернуться в мадридский клуб раньше срока, передаёт Bild. По данным источника, руководство дортмундцев готово расстаться с игроком в январе.

Рейньер перешёл в «Боруссию» в августе 2020 года на правах двухлетней аренды. За это время он сыграл всего 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезон он принял участие в одной игре, проведя на поле всего шесть минут.

Напомним, что бразилец стал игроком «Реала» в январе 2020 года, перейдя из «Фламенго» за 30 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Рейньер
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