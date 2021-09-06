«Боруссия» может вернуть арендованного Рейньера в «Реал» раньше срока

Полузащитник «Реала» Рейньер, который сейчас выступает за «Боруссию» Дортмунд на правах аренды, может вернуться в мадридский клуб раньше срока, передаёт Bild. По данным источника, руководство дортмундцев готово расстаться с игроком в январе.

Рейньер перешёл в «Боруссию» в августе 2020 года на правах двухлетней аренды. За это время он сыграл всего 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезон он принял участие в одной игре, проведя на поле всего шесть минут.

Напомним, что бразилец стал игроком «Реала» в январе 2020 года, перейдя из «Фламенго» за 30 миллионов евро.