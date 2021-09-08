Камавинга сегодня будет представлен в качестве игрока «Реала»

Новичок «Реала» Эдуардо Камавинга прибыл в Мадрид после перерыва на матчи сборных, в ходе которого полузащитник защищал света молодежной команды Франции.

Сообщается, что сегодня в 13:30 состоится пресс-конференция, на которой Камавинга будет официально представлен в качестве игрока мадридцев. Издание Marca передает, что футболист ответит на слова журналистов, а также скажет свою речь касательно перехода в стан «сливочных».

Напомним, что «Реал» оформил трансфер 18-летнего полузащитника в последние дни трансферного окна, заплатив «Ренну» 30 миллионов евро. К слову, в Мадриде Камавинга выбрал 25 игровой номер.