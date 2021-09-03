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Азар: «Я счастлив в «Реале»

03 Сентября 2021 • 16:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
12.09 22:00

Полузащитник «Реала» Эден Азар высказался по поводу своего положения в мадридском клубе. Он заверил, что счастлив в столице Испании.

«Это неправда, что я чем-то недоволен в «Реале». Я очень счастлив здесь, и сейчас хочу больше играть и забивать голы. Но я счастлив в Мадриде, мне нравится жить здесь. Уверен, что могу ещё многое дать команде», - цитирует бельгийца Mundo Deportivo.

Напомним, что Азар стал игроком «Реала» в 2019 году, перейдя из «Челси» за 115 миллионов евро. В нынешнем сезоне он трижды появлялся на поле и отметился одной результативной передачей. Сейчас футболист находится в расположении сборной Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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