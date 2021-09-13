Бензема назвал минус в игре «Реала»

Лидер мадридского «Реала» Карим Бензема, оформивший хет-трик во вчерашней игре с «Сельтой», прокомментировал победу.

«Это был особенный вечер. Отличная атмосфера царила на стадионе. В первом тайме мало что получалось, однако после перерыва мы сделали то, что хотели. Нам нужно больше внимания уделить оборонительным действиям, чтобы меньше пропускать. «Реал» много забивает, при этом забывая о своих воротах», - цитирует французского голеадора пресс-служба клуба.

Встреча завершилась волевой победой мадридского гранда со счетом 5:2. После первого тайма команда Карло Анчелотти уступала – 1:2.