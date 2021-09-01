Марсело вернулся в основную группу «Реала»

Защитник «Реала» Марсело пропустил старт сезона из-за травмы – капитан мадридцев лечился от повреждения лодыжки.

Однако, испанское издание Marca сообщает, что бразилец уже в понедельник был замечен на тренировке команды, а также некоторые упражнения выполнял в основной группе. Ожидается, что Марсело будет полностью готов к играм после перерыва на матчи национальных сборных.

В отсутствии Марсело наставник «Реала» Карло Анчелотти вынужден был доверять молодому Мигелю Гуттересу, который в последнем туре против «Бетиса» тоже угодил в лазарет. Напомним, что «сливочные» начали чемпионат с двух побед и одного ничейного результата.