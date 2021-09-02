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Агент Мариано Диаса: «В «Реале» моему клиенту платят меньше, чем он этого заслуживает»

02 Сентября 2021 • 17:58 Комментировать (1)
Реал Мадрид
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Сельта
12.09 22:00

Мадридский «Реал» в последние дни трансферного окна пытался избавиться от нападающего Мариано Диаса. Но, сам футболист отказал в полноценном трансфере «Валенсии», а потом и отклонил предложение «Райо Вальекано» об аренде.

Сообщалось, что доминиканец намерен бороться за место в основном составе «Реала», несмотря на неприязнь наставника Карло Анчелотти к его персоне. Масло в огонь начал подливать еще и агент игрока Давид Аранда, который дал интервью испанскому изданию Marca. «В Мадриде моему клиенту платят меньше, чем он этого заслуживает. Нам каждый год предлагают куда лучшие условия, но Мариано хочет доказать свою значимость для клуба», - поделился Аранда.

Напомним, что в минувшем сезоне Диасу удалось отличиться лишь одним голом в 22 матчах за «сливочных» во всех турнирах. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мариано Диас
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Комментарии (1)
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ARTUR
02 Сентября 2021 в 18:10
ну и валите вмести с ним там где дадут больше , прилипала
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