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Бэйл пропустит матч с «Сельтой»

11 Сентября 2021 • 22:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
1.37 5.20 7.80
Через 21 ч. 10 мин.
 

Гарет Бэйл не поможет «Реалу» в воскресном матче чемпионата Испании против «Сельты». Журналист Хосе Луис Санчес на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что валлийский форвард испытывает сильный дискомфорт в правом подколенном сухожилии.

После трёх туров Ла Лиги «Реал» имеет 7 набранных очков в своём активе. Гарет Бэйл в этих трёх поединках провёл на поле 193 минуты и отметился одним забитым голом, расписавшись в воротах «Леванте».

Напомним, что действующий контракт Гарета Бэйла с «Реалом» рассчитан до конца июня 2022 года.

Матч «Реал» - «Сельта» стартует 12 сентября в 22:00 по Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл
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12.09  22:00 Реал Мадрид ... Сельта
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