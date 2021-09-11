Бэйл пропустит матч с «Сельтой»

Гарет Бэйл не поможет «Реалу» в воскресном матче чемпионата Испании против «Сельты». Журналист Хосе Луис Санчес на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что валлийский форвард испытывает сильный дискомфорт в правом подколенном сухожилии.

После трёх туров Ла Лиги «Реал» имеет 7 набранных очков в своём активе. Гарет Бэйл в этих трёх поединках провёл на поле 193 минуты и отметился одним забитым голом, расписавшись в воротах «Леванте».

Напомним, что действующий контракт Гарета Бэйла с «Реалом» рассчитан до конца июня 2022 года.

Матч «Реал» - «Сельта» стартует 12 сентября в 22:00 по Москве.