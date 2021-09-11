Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 163 Комментарии
Ла Лига

Испанская журналистка принесла извинения за высказывания в сторону Камавинга

11 Сентября 2021 • 15:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
1.37 5.20 7.80
12.09 22:00

Пару дней назад Эдуардо Камавинга был представлен в качестве нового игрока мадридского «Реала». Испанский телеканал teledeporte, транслирующий пресс-конференцию француза, попал в неприятную ситуацию.

Журналистка Лорена Гонсалес посчитала, что ее микрофон выключен, и позволила себе сказать неприличную фразу в адрес 18-летнего футболиста, которая попала в эфир. «Этот парень чернее своего костюма», - произнесла ведущая, вызвав шквал критики в свою сторону.

Сегодня Гонсалес у себя в социальных сетях опубликовала пост с извинениями. «В моих словах не было злого умысла, но я все равно понимаю, что не должна была подобное говорить. Приношу свои извинения. Я, как и все Вы, категорически против любых проявлений расизма в современном мире», - написала журналистка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.09  19:30 Леванте ... Райо Вальекано
11.09  22:00 Атлетик Б ... Мальорка
12.09  15:00 Эспаньол ... Атлетико М
12.09  17:15 Осасуна ... Валенсия
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Сентября
16:45 · Италия. Серия А
«Реал» готов обменять Вальверде на защитника «Ювентуса»
15:12 · Испания. Ла Лига
Испанская журналистка принесла извинения за высказывания в сторону Камавинга
14:59 · Германия. Бундеслига
«Барселона» выделит 70 млн евро на трансфер Ольмо
14:53 · Италия. Серия А
Альбиоль: «Без Роналду «Ювентус» потеряет много голов» 2
12:46 · Италия. Серия А
Кесси может сменить «Милан» на испанский гранд
10:37 · Испания. Ла Лига
Савич: «Гризманн принесёт много радости болельщикам «Атлетико»
10:35 · Испания. Ла Лига
«Реал» размышляет над покупкой Солера слухи
09:44 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «Атлетико» слухи
09:06 · Россия. Премьер-лига
Испанский топ-клуб хочет бесплатно подписать Азмуна
10 Сентября
23:04 · Испания. Ла Лига
«Реал» подарил строителям билеты на первый матч на «Сантьяго Бернабеу»
22:20 · Испания. Ла Лига
Это’о: «Барселоне» повезло, что она заполучила Депая»
19:43 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико» поддерживает трансфер Мбаппе в «Реал»
18:57 · Германия. Бундеслига
Ольмо: «Я сосредоточен на выступлениях за «РБ Лейпциг»
12:52 · Испания. Ла Лига
Экс-защитник «Барселоны» стал игроком «Ионикоса» официально
11:16 · Италия. Серия А
«Интер» не отпустил Брозовича в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем