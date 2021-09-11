Испанская журналистка принесла извинения за высказывания в сторону Камавинга

Пару дней назад Эдуардо Камавинга был представлен в качестве нового игрока мадридского «Реала». Испанский телеканал teledeporte, транслирующий пресс-конференцию француза, попал в неприятную ситуацию.

Журналистка Лорена Гонсалес посчитала, что ее микрофон выключен, и позволила себе сказать неприличную фразу в адрес 18-летнего футболиста, которая попала в эфир. «Этот парень чернее своего костюма», - произнесла ведущая, вызвав шквал критики в свою сторону.

Сегодня Гонсалес у себя в социальных сетях опубликовала пост с извинениями. «В моих словах не было злого умысла, но я все равно понимаю, что не должна была подобное говорить. Приношу свои извинения. Я, как и все Вы, категорически против любых проявлений расизма в современном мире», - написала журналистка.