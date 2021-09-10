Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», передаёт El Nacional. По данным источника, в переходе игрока заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который хочет поработать с хорватом.

Нынешний контракт Модрича рассчитан до июня 2022 года. Пока неизвестно, останется ли он в «Реале» на следующий сезон. Этой ситуацией хочет воспользоваться «Манчестер Сити», который сделает предложение хорвату летом.

Напомним, что Модрич стал игроком «Реала» в 2012 году, перейдя из «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету один матч, в котором он отметился одной результативной передачей.