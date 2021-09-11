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«Реал» размышляет над покупкой Солера слухи

11 Сентября 2021 • 10:35 Комментировать
Осасуна
...
Валенсия
2.50 3.10 3.05
12.09 17:15

Вполне вероятно, что вокруг полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера следующим летом развернется новая трансферная сага. Испанец, дебютировавший недавно за сборную, попал в сферу интересов ряда европейских клубов.

Прежде сообщалось, что за игрока поборются представители АПЛ, «Арсенал» и «Ливерпуль». Впрочем, на футболиста теперь претендует еще и мадридский «Реал», свидетельствует издание Defensa Central.

Не исключается, что «Валенсия» попытается удержать Солера у себя. Дело в том, что в контракте хавбека прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро, которую вряд ли согласятся активировать потенциальные покупатели. С другой стороны, «летучие мыши» испытывают финансовые трудности, поэтому, скорее всего, будут готовы отпустить своего лидера. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валенсия Карлос Солер Трансферы футбола - лето 2022
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