Вполне вероятно, что вокруг полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера следующим летом развернется новая трансферная сага. Испанец, дебютировавший недавно за сборную, попал в сферу интересов ряда европейских клубов.

Прежде сообщалось, что за игрока поборются представители АПЛ, «Арсенал» и «Ливерпуль». Впрочем, на футболиста теперь претендует еще и мадридский «Реал», свидетельствует издание Defensa Central.

Не исключается, что «Валенсия» попытается удержать Солера у себя. Дело в том, что в контракте хавбека прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро, которую вряд ли согласятся активировать потенциальные покупатели. С другой стороны, «летучие мыши» испытывают финансовые трудности, поэтому, скорее всего, будут готовы отпустить своего лидера.