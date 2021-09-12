Камавинга забил за «Реал» спустя шесть минут после дебюта

Мадридский «Реал» неудачно провёл первый тайм матча с «Сельтой», который стал первым на «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции, проиграв команде из Виго со счётом 1:2. Тем не менее, после перерыва все встало на свои места.

Сразу после перерыва Карим Бензема оформил дубль, сравняв счет, а Винисиус вовсе вывел вперед «королевский» клуб. На 66-й минуте дебютировал в составе «Реала» летний новичок Эдуардо Камавинга, и спустя шесть минут он забил свой первый мяч в мадридском коллективе, сделав счет на табло 4:2.

В случае победы команда Карло Анчелотти будет возглавлять таблицу Ла Лиги вместе с «Атлетико» и «Валенсией».