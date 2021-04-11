​Серхи Роберто: «Удивило, что арбитр не обратился ВАР в эпизоде с Брайтвайтом»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто после гостевого поражения от «Реала» высказался по поводу эпизода с падением Мартина Брайтвайта в штрафной площади соперника.

«Вопрос в том, хватило ли контакта для падения. Меня удивило, что арбитр быстро сказал, что там ничего не было, и даже не захотел обращаться к ВАР», - приводит слова Роберто AS.

«Чемпионская гонка? Для нас было важно победить, но даже сейчас мы остаёмся в гонке. Борьба за титул Ла Лиги будет идти до самого конца», - добавил футболист «Барселоны».

Напомним, «Реал» обыграл «Барселону» на своём поле с результатом 2:1.