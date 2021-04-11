​Серхи Роберто: «Удивило, что арбитр не обратился ВАР в эпизоде с Брайтвайтом»

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11 Апреля 2021, 00:58,
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто после гостевого поражения от «Реала» высказался по поводу эпизода с падением Мартина Брайтвайта в штрафной площади соперника.
«Вопрос в том, хватило ли контакта для падения. Меня удивило, что арбитр быстро сказал, что там ничего не было, и даже не захотел обращаться к ВАР», - приводит слова Роберто AS.
«Чемпионская гонка? Для нас было важно победить, но даже сейчас мы остаёмся в гонке. Борьба за титул Ла Лиги будет идти до самого конца», - добавил футболист «Барселоны».
Напомним, «Реал» обыграл «Барселону» на своём поле с результатом 2:1.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Серхи Роберто
Блин, от любого касания рушатся, чуть что за лицо хватаются, стонут, катаются. Это касается не только игроков Барсы, реаловцы и многие другие не лучше. Ребята-болельщики, вам самим не противно такое поведение? Превратили футбол в состязание плакс и нытиков. Убогость.
Правила таковы: ВАР проверяет спорную ситуацию и, если он согласен с арбитром, то игра не останавливается. Игра была ровна, и лучшим ее исходом была бы ничья по справедливости. Но не из-за таких пеналей аля суарес неймар и т.д.
Если от человек падает от таких касаний, то он не футболист. а инвалид первой группы) Другой вопрос, что темненький защитник иди от. он спровоцировал падение нестойкого Брайта своим поведением в уже потерявшей былую остроту ситуации. БЛМ! чего уж тут)
я вот припоминаю случай из класико нескольких лет давности. когда пенальти в ворота Барсы назначили за попадание в руку Пике. проблема была только в том, что он лежал, опёршись на эту руку. и арбитра это не смутило. как и не смутило защищающих тут судейку мадридских горлопанов. тогда они как раз защищали судью, принявшего очень сомнительное решение. лицемерие - очень правильная характеристика такого подхода.
Не помню, но я и не фанатик Реала. Я вообще против таких пеналей в ворота любой команды. В ворота Барселоны - в том числе. И если было так как ты описываешь, если он ей не играл - пеналь левый. И А лицемерия хватает с обеих сторон, я за надцать лет начитался тут такого)
как можно играть рукой, если она на земле и зафиксирована? не должно быть таких пенальти. и на Брайтвайте был сомнительный, хотя его и хватал Менди. но тогда и штрафного не должно было быть. Барса сама виновата в проигрыше, что не смогла забить больше. это - факт. но и арбитр выглядел заряженным на результат. и тут тоже отрицать сложно. мадрид выиграл, и это просто нужно принять.
правила с назначением 11-метровых надо менять. это очевидно. А то некоторые так и ждут. когда их хоть на углу штрафной хоть чуть зацепят. Я не про этот матч. Например. ставить свободные за нарушения в не явно голевых ситуациях и т.п.
Согласен.
Вини плюхнулся же от небольшого касания ног. и штрафной поставили.
Да не было пеналя.о мне- так даже и близко, как можно упасть от такого- попробуй, упади, без тренировок вряд ли получится) Скажу честно- я бы и штрафного не поставил. развели маменькиных сынков и симулянтов на поле до такой степени, что если раньше их было не так много, и им за их падения пеняли. то теперь даже в АПЛ таких хватает. Фу.
так вот же! не ставь тот штрафной за нырок, и тут бы вопросов не возникло. но если на ровном месте ты его ставишь да ещё жёлтую даёшь игроку за то, что он ногу не успел играть, тогда ставь пенальти за такое же сомнительное нарушение в штрафной. иначе выглядеть это будет именно так, как сейчас - проплаченный судейка. которого поставили судить за несколько дней до матча.
Второй пошел )))) бабселонцы не умеют достойно проигрывать, нытье, сопли, гнать на судью...Что уже там, давайте всей командой, поочередно хныкайте...но счет от этого всеравно не изменится
Удивлены видеш ли))) Никто не обязан вам на ровном месте пенку нарисовать. Так заплатили бы как надо судейке до матча, все было бы тип-топ. Было ведь дело и не раз.
Переса сейчас не переплюнуть. у Лапорты нет таких ресурсов.
а зачем? вдруг ВАРовцы скажут, что пенальти нужно ставить!