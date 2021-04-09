Де Йонг: «Если мы выиграем все оставшиеся игры, то станем чемпионами»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг пообщался с журналистами перед матчем против мадридского «Реала».

«Перед эль класико всегда ощущается дополнительное давление, этот матч не похож ни на один другой, мы хотим выиграть его. Не могу назвать эту игру решающей, но победа в ней будет очень важна и приблизит нас к заветной цели. Но важно понимать, что три очка не гарантируют нам чемпионство, а поражение не лишит его. Всё в наших руках, если мы выиграем все оставшиеся игры, то станем чемпионами, но нельзя забывать и о Кубке Испании», - цитирует голландского футболиста пресс-служба «Барселоны».