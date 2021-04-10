​Игрок «Реала» забил в «эль класико» со штрафного впервые за 21 год

Журналист Алексис Мартин, известный как Мистер Чип, продолжает радовать любителей испанского футбола интересными фактами на своей страничке в Twitter. По данным журналиста, Тони Кроос стал первым игроком «Реала» за последний двадцать один год, забившим в «эль класико» со штрафного. До сегодняшнего дня последним со штрафного в ворота «Барселоны» в «эль класико» забивал ещё Роберто Карлос. Это случилось 26 февраля 2000 года. Тогда «сливочные» победили со счётом 3:0.

Следить за концовкой битвы между «Реалом» и «Барселоной» можно по ссылке в трансляции в текстовом формате.