​Назначен арбитр на «эль класико»

На выходных в Испании пройдёт матч с приставкой «топ» - «Реал» примет «Барселону». На «эль класико» был назначен известный испанский рефери Антонио Матеу Лаос. В среду он работал на поединке Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

Стоит сказать, что Матеу Лаос обслуживал последнее «эль класико» до пандемии коронавируса. Тогда, в первый день марта прошлого года, «Реал» на своём поле обыграл «Барселону» со счётом 2:0.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в ближайшую субботу, десятого апреля. Стартовый свисток команды услышат в десять часов вечера по московскому времени.