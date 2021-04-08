Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Назначен арбитр на «эль класико»

08 Апреля 2021, 14:48,

На выходных в Испании пройдёт матч с приставкой «топ» - «Реал» примет «Барселону». На «эль класико» был назначен известный испанский рефери Антонио Матеу Лаос. В среду он работал на поединке Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

Стоит сказать, что Матеу Лаос обслуживал последнее «эль класико» до пандемии коронавируса. Тогда, в первый день марта прошлого года, «Реал» на своём поле обыграл «Барселону» со счётом 2:0.  

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в ближайшую субботу, десятого апреля. Стартовый свисток команды услышат в десять часов вечера по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, антонио матеу лаос
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