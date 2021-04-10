​Васкес получил травму в «эль класико»

В концовке первого тайма поединка между «Реалом» и «Барселоной» травму по итогам столкновения с Серхио Бускетсом получил Лукас Васкес. Футболист не смог продолжить игру, поэтому Зинедину Зидану пришлось в срочном порядке делать замену. Французский специалист выпустил на футбольное поле Альваро Одриосолу.

Следить за вторым таймом «эль класико» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции. После первой половины игры в Мадриде «Реал» впереди – 2:0. Если команда Зинедина Зидана удержит перевес, она обойдёт «Барселону» по очкам и догонит «Атлетико».