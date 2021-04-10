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​Васкес получил травму в «эль класико»

10 Апреля 2021, 23:07,

В концовке первого тайма поединка между «Реалом» и «Барселоной» травму по итогам столкновения с Серхио Бускетсом получил Лукас Васкес. Футболист не смог продолжить игру, поэтому Зинедину Зидану пришлось в срочном порядке делать замену. Французский специалист выпустил на футбольное поле Альваро Одриосолу.

Следить за вторым таймом «эль класико» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции. После первой половины игры в Мадриде «Реал» впереди – 2:0. Если команда Зинедина Зидана удержит перевес, она обойдёт «Барселону» по очкам и догонит «Атлетико».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Лукас Васкес
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