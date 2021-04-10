Рамос впервые пропустит «эль класико» в Примере

Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не включен в заявку команды на центральный матч 30-го тура чемпионата Испании с каталонской «Барселоной». Игрок пропустит встречу из-за мышечной травмы.

Стоит отметить, что Серхио впервые не примет участия в «эль класико», которое пройдет в рамках Примеры. В сезоне-2010/2011 защитник не сыграл против «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов, а в сезоне-2012/2013 пропустил встречу с «сине-гранатовыми» в Кубке Испании.

Поединок между «Реалом» и «Барселоной» состоится в субботу, десятого апреля, в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.